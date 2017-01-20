Безопасность пассажирских перевозок – приоритетное направление работы полицейских

С 23 января по 1 февраля, согласно приказа начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на усиление контроля за безопасностью дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Главной целью отработки является повышение уровня безопасности дорожного движения при осуществлении пассажироперевозок.

Сотрудники полиции по обеспечению безопасности дорожного движения будут выявлять и документировать нарушения Правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта, особое внимание будет уделяться управлению транспортными средствами в состоянии опьянения и нарушению правил проезда железнодорожных переездов, ведь именно эти нарушения приводят к тяжелым последствиям. Кроме того, правоохранители будут выявлять и фиксировать нарушения правил перевозки пассажиров, особенно детей, и факты отсутствия документов на осуществление перевозки пассажиров.

Во время проведения отработки работники полиции будут пресекать и документировать факты нелегальных перевозок пассажиров автобусами, в частности при осуществлении перевозок пассажиров на линии разграничения.

С целью напомнить перевозчикам о важности соблюдения Правил дорожного движения правоохранителями будут проводиться встречи в трудовых коллективах автотранспортных предприятий.

- Помимо выявления нарушений Правил дорожного движения, пресечения деятельности нелегальных перевозчиков, работы с перевозчиками, полицейскими по безопасности дорожного движения будут организованы дополнительные проверки технического состояния транспортных средств, а также контроль: за техническим состоянием во время эксплуатации транспорта на линии, соблюдением пассажироперевозчиками требований законодательства по безопасности дорожного движения и организацией прохождения предрейсового медицинского осмотра водителей, — рассказал заместитель начальника отдела обеспечения безопасности дорожного движения УПД ГУНП в Донецкой области Андрей Францишко.