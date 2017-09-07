Безпеку під час святкових заходів в Маріуполі забезпечують посилені сили поліції

Сьогодні, 10 вересня, в Маріуполі відзначають День визволення від німецько-фашистських загарбників та День міста. Урочистості проходять за участі керівництва поліції Донеччини та під посиленою охороною поліцейських.

Заходи розпочалися з мітингу біля пам’ятного знаку «Воїну-визволителю». У вшануванні героїв, що відстояли Маріуполь у часи Другої світової війни, взяв участь заступник начальника Головного управління Нацполіції в Донецькій області Сергій Матвійчук.

Присутні поклали квіти до меморіалу, де викарбувані імена маріупольців, що ціною життя звільнили рідне місто.

Масові заходи на честь Дня визволення та 239-ї річниці з моменту створення міста триватимуть весь день. Крім того, сьогодні в місті завершується всеукраїнський фестиваль «Червона рута», на який з’їхалися гості з усієї країни.

Аби маріупольці та гості міста могли спокійно розважатися та відпочивати, поліція Донеччини спільно з Нацгвардією вживає посилених заходів безпеки. Кількість нарядів на вулицях збільшено, місця проведення заходів ретельно обстежені вибухотехніками та кінологами.

Так, сьогодні в Маріуполі чергуватимуть 83 піших наряди, 2 групи швидкого реагування та 10 автопатрулів. Вночі додатково місто посилене бронегрупами, до складу яких увійшли бійці спецпідрозділу КОРД.

Також посилений стоп-контроль на блокпостах навколо міста. У такому режимі поліцейські працюватимуть до наступного ранку.

Поліція Донеччини бажає приємних свят та закликає з розумінням ставитися до заходів безпеки, які спрямовані на збереження життя та здоров’я мешканців прифронтового регіону.