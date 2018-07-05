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Більше 100 кущів конопель «на зиму»: в Маріуполі ліквідовано наркогород

Опубликовано 24 Июл 2018

5photo_2018-07-23_20-03-08В рамках заходів зі знищення нарконасаджень поліцейські Кальміуського відділення поліції притягнули до відповідальності мешканця, який вирощував на власній земельній ділянці 140 кущів заборонених рослин. Спецоперація «Мак» триває.

Співробітники Кальміуського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що місцевий мешканець вирощує за своїм місцем мешкання коноплі.

В ході санкціонованого обшуку у 46-річного чоловіка дільничні офіцери виявили та вилучили майже 140 кущів конопель. Крім того, в будинку зловмисника було виявлено згорток з готовими коноплями та пристрій для їх паління.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель), та за ч.1 ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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