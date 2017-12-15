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Благодійний марафон «Добро Ти»

Опубликовано 21 Дек 2017

1513867384-663Співробітники бібліотеки ім. О.С.Серафимовича стали агентами доброти, підхопивши естафетну паличку благодійного марафону «Добро Ти», ініційованого громадською організацією «Студія соціальної взаємодії« МИ ПОРУЧ ».

30 листопада і 14 грудня бібліотекарі організували для дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні в дитячому травматологічному відділенні МЛ № 3, ігрові бібліопроцедури.

Перебуваючи в лікарні, юні пацієнти позбавлені можливості відвідувати школу, бібліотеку, гуртки. Тому поява бібліотекарів стала для дітлахів ковтком свіжого повітря в нудному і одноманітному проведенні часу.

Так як багато дітей за станом здоров’я повинні були знаходитися в лежачому положенні, агенти доброти проводили «лікування» в палатах. Грати в пальчиковий твістер і різні настільні бродилки виявилося всім під силу і дуже весело. Також дітлахи із задоволенням малювали по клітинках, розмальовували улюблених мультиплікаційних героїв, збирали пазли і робили своїми руками забавну іграшку йо-йо.

Жива реакція дітей, усміхнені обличчя, щирий інтерес і повні радості очі – результат ігрових бібліопроцедур, які можна повторювати знову і знову, не побоюючись передозування.

Приємною несподіванкою для хлопців та дівчаток стали подарунки, надані в рамках реалізації проекту «MrpLife: Знайомимось, гуртуємось, розвіваємось» за фінансової підтримки МОМ.

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