Близько 200 людей шукали трьох маленьких дітей

Троє хлопчиків віком 3, 4 і 5 років зникли у суботу у Добропіллі. Поліція розгорнула пошукову операцію, до якої, незважаючи на нічний час, приєдналися місцеві жителі. Дітей шукали близько 200 людей. Малюків знайшли на вершині терикону шахти «Добропільська» близько другої години ночі.

30 травня близько 21.00 до Добропільського відділення поліції звернувся чоловік, який розповів, що зникли двоє його синів і племінник. Як виявилося, він зі співмешканкою і дітьми приїхав до рідних у Добропілля з Покровська. Дорослі пішли збирати вугілля до териконів, а малечу залишили на дідуся. Коли батьки близько шостої вечора повернулися, дітей ніде не було. Перші три години зниклих малюків рідні шукали своїми силами, але марно.

За сигналом тривоги на пошуки дітей було піднято поліцію Добропілля і Покровська. На місце прибув начальник поліції Донецької області Микола Семенишин і керівництво главку. Інформацію про зникнення дітей було поширено в соцмережах, і сотні людей посеред ночі прийшли на допомогу правоохоронцям.

До пошуків приєдналися місцеві жителі, зокрема ветерани АТО та Афганістану, мисливці, представники місцевої влади.

Поліцейські і добровольці розділилися на пошукові групи, які обстежували місцевість з тепловізорами і собаками. Територія пошуків простягалася на десятки кілометрів і включала ставок, греблю, терикон, дачне селище.

Вийти на слід дітей допомогли кінолог зі службовим собакою, який привів до терикону. А знайшли малюків двоє молодих хлопців, місцевих жителів.

«Ми підіймалися на терикон і почули, як хтось кличе: «Мамо, мамо». Побігли, а вони у кущах стояли на самій вершині. Не плакали, але були дуже налякані, втомлені і їх сильно трусило від холоду», — розповідають добровольці Антон і Олександр.

Змерзлих і голодних дітей загорнули у куртки і нагодували. Малечу доставили до лікарні на обстеження. З хлопчиками все добре, їх здоров’ю нічого не загрожує.

Вирішується питання щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності.

«Поліція Донеччини висловлює вдячність всім небайдужим громадянам, які допомагали у пошуках трьох маленьких дітей. Завдяки нашій взаємодії і рішучим, злагодженим діям хлопчиків повернено додому», — відзначив Микола Семенишин.