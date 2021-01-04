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Близько 400 юних маріупольців відвідують школи хокею та фігурного катання

Опубликовано 06 Янв 2021

100509-135793092_185882583279660_3211498962518837005_nПонад два місяці минуло з моменту відкриття Льодової арени в Маріуполі. На сьогоднішній день близько 400 дітей відвідують тестові заняття школи хокею та фігурного катання. Половина з них вже впевнено стоять на ковзанах.

Для проведення уроків підібрано професійний тренерський склад. Головний тренер Микола Тимко більше 15 років тренує дітей. Іван Панов — колишній гравець хокейного клубу «Маріуполь», тепер помічник тренера дитячої школи. Катерина Кочерга — не тільки займається з дітьми, а й була ініціатором створення в Маріуполі жіночої хокейної команди.

Разом з новим об’єктом спортивної інфраструктури у юних маріупольців з’явилася додаткова можливість для занять спортом.

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