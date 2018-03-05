Близько три четверті наших пацієнтів в 2017 році – жінки, більшість – самотні

Международный женский день: женщины составляют около три четверти пациентов, обратившихся за помощью в мобильные клиники «Врачей без границ» в Донецкой области в 2017 году. Большинство из них остаются одинокими в зоне конфликта.

Независимая гуманитарная организация «Врачи без границ» / Médecins Sans Frontières (MSF) оказывает медицинскую помощь пострадавшим от конфликта на востоке Украины. За последние три года 82% пациентов были женщинами в возрасте старше 50 лет с хроническими заболеваниями.

Сейчас 4 мобильные клиники MSF оказывают помощь на востоке Украины с координационными базами в Мариуполе и Курахово. Мобильная клиника состоит из врача, медсестры и психолога. Они посещают населенные пункты для оказания первичной медицинской помощи и психологической поддержки тем, кто больше всего нуждается. Мобильная клиника предлагает пациентам медицинские и психологические консультации, а также предоставляет им бесплатные лекарства.

Они регулярно посещают 24 отдельные локации, еще в трех населенных пунктах предоставляют только психологическую поддержку и еще в одной дополнительной локации оказывают только медицинскую помощь на юге Донецкой области на контролируемых украинским правительством территориях.

Большинство пациентов, которым оказывает поддержку MSF — женщины старше 50 лет, страдающие от хронических заболеваний: заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертония и диабет. Большинство из них — вдовы или одинокие женщины, семьи которых вынуждены были переехать, чтобы найти работу и безопасное жилье для детей.

Как объясняет психолог Елена Пылаева, которая работает с MSF: «Женщины в украинском обществе тяжело работают, и в то же время играют центральную роль в семье — они ухаживают за детьми, занимаются домом и объединяют вокруг себя членов семьи. Из-за этого они почти не имеют времени, чтобы заботиться о себе. Семья очень важна для женщин, потому что именно там они находят поддержку. Впрочем, когда твои дети вынуждены были переехать, а ты вдруг стал безработным, весь твой мир разваливается».

После более чем трех лет жизни в зоне конфликта, потребности местного населения в психологической поддержке достаточно высоки. Психологи MSF отмечают, что пациенты страдают от острой тревоги и депрессии.

С 2015 года женщины составляют 81% пациентов, получающих поддержку у психологов MSF. В 2017 году этот показатель вырос до 85%. Психологи MSF проводят индивидуальные психологические консультации, группы поддержки, обучение учителей и местных медицинских работников, а также занятия по эмоциональной грамотности.

В Авдеевке Лариса Ивановна посещает психологические группы поддержки, которые проводит психолог Артём Тарасов. Она стала участником групповых сессий после того, как пережила обстрел возле ее дома и теперь помогает соседям, которых задело в результате обстрела.

Лариса, которая живет с кошкой и собакой, уехала из Авдеевки после того, как в 2014 году снаряд попал во второй этаж многоэтажки, где она жила. Тогда, в 2014 году, был убит один сосед в результате обстрела. Но 62-летняя женщина решила, впрочем как и многие пациенты MSF, позже вернуться в Авдеевку, которую она называет домом. У нее хорошие отношения с соседями, которые помогали ей с продуктами.

Но Лариса хранит мучительные воспоминания о том, как она пережила обстрел, в результате которого в ее дом попало пять снарядов.

«Я помню, как я выходила из дома человека, за которым я ухаживаю, и начался обстрел, — сказала Лариса».

«Я застыла и не могла понять, что делать, куда бежать. Мне повезло, что со мной были соседи, которые схватили меня за руки, и мы побежали вместе».

«Мы пробежали немного, а затем упали на землю. Когда мы вернулись, мы увидели воронку на том месте, где мы стояли».

«Так много всего произошло. Я живу в девятиэтажке в центре города. В нее пять раз попадали обстрелы».

«Каждый раз, когда начинается обстрел, я беру рюкзак, он всегда готов, и я выхожу на лестницу, где собираются люди. Я не могу оставаться в одиночестве в такие моменты. Легче, когда ты разговариваешь с кем-то, тогда становиться лучше».

Теперь Лариса заботится о соседе, который был ранен во время обстрела, после того как у него прорвало батерею и он был ошпарен кипятком.

«Психологическая поддержка важна для всех, поскольку конфликт затронул всех, травмировал всех», — сказала она.