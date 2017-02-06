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Боевики открыли огонь по Сартане. Жертв среди населения нет

Опубликовано 03 Фев 2017

6_666В 6 утра под обстрел попал поселок Сартана, расположенный в Кальмиусском районе Мариуполя. Горел зерноток, осколками посечены два дома и столовая предприятия.

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Группа быстрого реагирования, которая дежурила на территории обслуживания, немедленно обследовала район и вызвала следственно-оперативную группу полиции.

Работа по документированию последствий обстрела продолжается. Выявлено два дома по ул.Северной, и столовую «Скиф» по вул.Крайней, пострадавшие от разрыва снарядов. Пожар в зернотоке локализован.

По состоянию на 9.30 полицейские обнаружили 11 повреждений жилых домов на улицах Крайняя и Северная. Повреждения незначительные, прямых попаданий в помещение граждан не выявлено. Воронки от снарядов есть и на территории поселкового кладбища.

Следственным отделом Кальмиусского отделения полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст.258 «Терористичий акт» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

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