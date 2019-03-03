Боєприпаси у покинутому гаражі

Корпус від гранатомета та три гранати із запалами до них були виявлені поліцейськими у покинутому гаражі. За фактом розпочато досудове розслідування.

Поліцейські отримали оперативну інформацію, що в одному з гаражів у Центральному районі знаходяться боєприпаси.

На місце виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки Донеччини та працівники управління Служби безпеки України в Донецькій області.

Виявилося, що приміщення було не замкнуте. В ході огляду правоохоронці виявили мішок з корпусом від гранатомета, три гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами до них.

Все вилучене спрямовано на експертизу. Наразі поліцейські встановлюють власника гаражу та боєприпасів.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

Всього впродовж двох місяців 2019 року маріупольські поліцейські розкрили 16 фактів незаконного обігу зброї.