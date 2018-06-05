Бойовий ніж вилучили поліцейські у перехожого

Чоловік пояснив, що знайшов ніж на подвір’ї будинку та збирався використовувати його у господарстві.

Під час патрулювання території дільничні офіцери Приморського відділення поліції підійшли до невідомого для перевірки документів. Чоловік привертав увагу правоохоронців нервовістю, постійно озирався та намагався якнайскоріше завершити розмову.

Так, в ході поверхневої перевірки у 56-річного місцевого мешканця було виявлено та вилучено ніж кустарного виробництва. Чоловік не мав необхідного дозволу та ніс його просто у пакеті.

Як пояснив зловмисник, холодну зброю знайшов декілька днів тому під лавкою сусіднього будинку. Заборонену річ вирішив залишити собі, щоб продати або користуватися ним по господарству.

Вилучене було направлено на експертизу.

За даними фактами було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.263 Кримінального кодексу України (Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.

Поліція нагадує, що згiдно ч.3 ст.263 ККУ добровільна здача зброї до відділу поліції звільняє від кримінальної відповідальності.