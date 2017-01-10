Будущие правоведы увидели, как работает «мозг» полиции Донетчины

Областной главк посетили ученики 9 и 11 классов общеобразовательной школы №26. Большинство из них в дальнейшем планирует связать свою жизнь с правоведением, а некоторые уже уверены: их профессия — полицейский. Сегодня они стали еще чуть ближе к своей цели.

Встречала детей и.о. начальника отдела ювенальной превенции ГУНП в Донецкой области Екатерина Шнейдер. Она рассказала подросткам, как сегодня работают полицейские в регионе, где продолжаются боевые действия, и провела гостям небольшую экскурсию по главку.

Эти дети учатся в школе с серьезным правоведческим профилем, постоянно изучают что-то новое и проверяют свои знания на различных правоведческих турнирах. Среди них много переселенцев из Донецка, Шахтерска, Макеевки.

Среди посетительниц и участницы «Лиги будущих полицейских», которые уже бывали в главке, все остальные посетили полицейских впервые. Сегодня они побывали в дежурной части. Потом узнали, как правоохранители отдавали свою жизнь, до последнего защищая мирных граждан. Увидели на фотографиях в музее разрушенные после обстрелов террористов райотделы тогда еще милиции в Дебальцево и Авдеевке.

Наибольшее восхищение и любопытство вызвал у подростков Единый аналитический сервисный центр. Их интересовало все — как работают «умные» камеры, как диспетчеры обо всем узнают, какую технику используют, как операторы колл-центра 102 принимают вызовы, общаются с людьми, определяют, куда должен выехать наряд полиции.

В общем дети не стеснялись и задавали вопросы обо всем: девушки — насколько защищают бронежилеты, ребята — что будет, если взломать, например, сайт Нацполиции. Спрашивали дети и о том, есть ли в главке тюрьма, но не очень расстроились, когда узнали, что нет.

Подростки не скрывали своих эмоций, рассказывая, что бывали в этом здании до того, как здесь «поселилась» полиция, и поражены тем, насколько все изменилось, какие технологии и какое оснащение есть у правоохранителей.

- Когда мы все это видим, это вызывает гордость за нашу страну: в таких условиях разработать и внедрить такую ​​систему — очень объемная и упорная работа, — отметила директор школы Татьяна Нагаевская.

А учитель права Андрей Медведев подчеркнул, что такие экскурсии для детей очень важны и поблагодарил правоохранителей.

- Профильный класс в целом получает теоретический материал. А здесь они видят на практике, как все реально происходит, какой уровень технического и технологического оснащения, и видят, как работают люди. Думаю, у них так и будет желание в дальнейшем работать, — отметил он, рассказав, что уже сейчас пятеро детей твердо уверены, что будут поступать в учебные заведения МВД.

Среди гостей — 11-классница Виктория. Девушка недавно заняла первое место на городском турнире по правоведению и готовится к областным соревнованиям.

- Очень полезное мероприятие для таких, как мы: кто выбирает будущую профессию. Тем более, проходя мимо этого здания, очень хотелось заглянуть внутрь, увидеть, что там такого сделали. Здесь проделали очень большую работу, очень интересная экскурсия, наполненная интересными рассказами и эмоциями. Больше всего поразил аналитический центр. Действительно, нужно обладать стальной выдержкой, и девушки, которые там работают, выполняют свою работу профессионально, — поделилась девушка.

В конце дети много фотографировались и обещали еще посетить главк.