Був затриман викрадач автомобілю

19-річний хлопець напідпитку узяв чуже авто та поїхав катати неповнолітнього друга. Того ж дня поліцейські розшукали викрадача та повернули машину власнику.

До поліції звернувся мешканець села Приазовське, який повідомив, що вночі у нього угнали автомобіль.

55-річний заявник розповів, що кожного вечора паркує своє авто на подвір’ї будинка, залишаючи у салоні ключі і документи на транспорт.

Слідчо-оперативна група Мангушського відділення поліції негайно розпочала розшукові заходи, в ході яких затримали 19-річного місцевого мешканця. Виявилося, що господарі не раз дозволяли хлопцеві брати автівку для особистих цілей.

Затриманий зізнався, що напередодні вживав алкогольні напої разом із неповнолітнім другом, після чого друзі вирішили покататися.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Даний вид правопорушень карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.