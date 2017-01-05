Чарующая новогодняя сказка

Весёлое настроение и приятные воспоминания получили зрители «Новогодней истории» музыкального театра «Три Т» Дома творчества Левобережного района. Талантливыми актёрами, интригующим сюжетом и ощущением сказочного волшебства этот коллектив вновь поражает публику.

Уже никого не удивляет тот факт, что учителя школ заранее бронируют места для просмотра очередной постановки творческого коллектива. «Три Т» на зимних каникулах провёл три спектакля для разных категорий зрителей: для детей льготных категорий, для детей работников системы образования района и для воспитанников ДДЮТ, а также школьников. Участвовали разные составы юных актёров, но все они отличались артистизмом и самоотдачей. Улыбки не сходили с радостных детских лиц, не отводивших внимание от динамичных событий на сцене.

Отлично проработанный сюжет, приправленный новогодним мотивом, не даёт скуке ни малейшего шанса, а напряжение усиливается со сменой каждого эпизода. Маленькие зрители искренне волновались за судьбу героев, им невероятно хотелось увидеть победу добра. Персонажи из различных сказок, нашедшие прекрасное сочетание, вызывали искренние переживания. Их характеры ярко выделяются, но в то же время представляют единую композицию. Не поверите, но Снегурочка и Дед Мороз, пираты с говорящим попугаем, семеро гномов, а также лесные жители Сорока, Белочка и Заяц,- могут объединиться в замечательную историю!

Различные мелочи придают героям индивидуальность и яркость. Например, Белочка в великолепном костюме двигается по сцене с присущей грацией; попугай Эврика акцентирует в речи букву «р»; пираты вроде бы проявляют агрессивность и жажду наживы, но вызывают смех; Дед Мороз показывают доброту и щедрость, прощая главных злодеев; гномы, вышедшие на сцену с мешками, наполненными «драгоценными камнями», олицетворяют этим трудолюбие, чем они и наделялись в оригинальной сказке; Снегурочка, оказавшись в плену, представляется вовсе не беззащитной, а исполненной достоинства и героизма.

Юные актёры не только справляются со своей ролью, но и с таким сложным заданием, как взаимодействие со зрителями. Этому аспекту уделяется особое место в спектакле, ведь таким образом дети вовлекаются в сюжет, верят, что влияют на исход событий. С помощью вопросов, загадок, хороводов и танцев они по-настоящему погрузились в интригу спектакля.

Подвижная музыка придаёт публике бодрость, так что невольно желаешь присоединиться к забавной хореографии. Костюмы удивляют детальностью и соответствию образам. Интересная находка – сцена боя, выполненная с эффектом замедленной съёмки, просто завораживает, этот приём и сейчас можно считать новаторством.

Постановка символично заканчивается зажжением ёлки, чего удалось достичь с помощью усилий всех ребят – и актёров, и зрителей, – после призыва «Ёлочка, гори!». Заставляет изумляться то, как много таланта и фантазии хранит коллектив! С нетерпением ждём, какие сюрпризы и мастерство увидим в следующий раз.

Екатерина Жданова