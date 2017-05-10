Более семи десятилетий отделяет всех нас от того страшного дня, когда в каждую украинскую семью пришло известие о начале большой кровопролитной войны. Невозможно оценить весь масштаб военных потерь, и даже время не в силах стереть из нашей памяти те трагические события.

Мы помним и всегда будем помнить героизм и стойкость защитников Украины, освобождение Европы и светлый праздник Победы.

Библиотекари детской библиотеки им. В.В. Маяковского воспитывают у своих читателей уважение к памяти ветеранов и тех, кто сложил голову на полях сражений, формируют чувство гордости за людей старшего поколения. В течение многих лет библиотекари работают над проектом «Не згасне пам`ть і свіча, уклін вам, шановні ветерани!» В детских библиотеках города ежегодно в мае-июне проходит акция «Прочти сегодня книжку о войне».

Детская библиотека совместно с читателями, учащимися 1-4 классов ОШ № 64 провела митинг памяти и возложение цветов к мемориальной доске в честь освободителей Мариуполя от нацистских захватчиков — летчиков 9 –й гвардейской истребительной авиационной дивизии. В составе этой дивизии воевал и освобождал наш город трижды герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин, позже маршал авиации. Присутствующих поздравила с праздником завуч Надежда Петровна Крамар. Ребята прослушали информационное досье об освобождении Мариуполя, читали стихи о войне, а затем почтили минутой молчания всех погибших и возложили цветы.

А для учащихся 4-А и 4-Б класса ОШ № 64 библиотекари провели час памяти и духовности «Мы помним их имена». Классная доска была украшена рисунками ребят, посвященными дню Великой Победы. Ученики посмотрели интересный видеоролик «Украина во Второй мировой войне». Более двух тысяч украинцев стали Героями Советского Союза, среди них — 8 мариупольцев, получивших это высокое звание. Ученики вынесли портреты героев, рассказали о каждом из них и минутой молчания почтили их память. Библиотекари провели обзор литературы книжной выставки-факта «Салют Великой Победы», презентовали буктрейлеры «Война глазами детей» и «У войны — не женское лицо» по книге Светланы Алексиевич.

Литературно-музыкальная композиция «Там, где память, там слеза» очень тронула всех присутствующих своей искренностью.

Наше прошлое и наше будущее связаны между собою незримым мостом памяти. Память… Она вечна и не дает угаснуть ни одной героической страничке из книги истории великой Победы.

Елена Тычкова