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Через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян

Опубликовано 13 Мар 2020

границаУкраїна закриває кордон для іноземних громадян на два тижні в рамках боротьби з поширенням коронавируса Covid-19.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу в перерві засідання РНБО, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. МЗС попередить зараз всі установи, всі країни про те, що кордон України для іноземних громадян на два тижні буде закритий”, — заявив керівник РНБО.

Водночас, він наголосив, що у цей період потрапити в Україну зможуть лише ті іноземці, які працюють тут у дипустановах і міжнародних організаціях.

“В Україну через 48 годин зможуть потрапити лише ті іноземці, які працюють у наших дипломатичних установах, відповідних міжнародних організаціях — ООН, ЮНІСЕФ. Решта буде потрапляти на нашу територію тільки після спілкування з нашим Міністерством закордонних справ”, — сказав Данілов.

За його словами, через два тижні, залежно від того, як розвиватиметься ситуація, прийматимуться наступні рішення.

Водночас Данілов звернувся до громадян України з проханням обмежити закордонні поїздки.

«Всі громадяни України, які сьогодні перебувають за кордоном, будуть мати змогу повернутись в країну. Але хто перебуває у країнах, у яких сьогодні вирує коронавірус, вони будуть проходити певні процедури обсервації», — заявив секретар РНБО.

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