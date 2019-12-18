Через борги та сімейну сварку житель Волновахи намагався покінчити з життям

Через борги та сімейну сварку житель Волновахи пішов з дому та намагався покінчити з життям. Правоохоронці, які всю ніч шукали зниклого чоловіка, встигли попередити непоправне. 33-річного самогубцю врятували, коли він вдягав на себе зашморг у лісопосадці.

Вчора ввечері до поліції Волновахи звернулася розгублена жінка, яка просила знайти її чоловіка. Вона повідомила, що після їхньої сварки чоловік не приїхав з роботи додому та не відповідав на телефонні дзвінки. За словами дружини він висловлював наміри скоїти суїцид. Крім того, правоохоронці виявили, що з будинку пропала мотузка.

На пошуки зниклого, батька двох дітей, по тривозі було піднято особовий склад Волноваського відділу поліції. На допомогу прибули співробітники обласного главку.

Оперативники встановили, що чоловік виїхав за межі міста, і його слід губиться серед лісосмуг. Розшукові заходи не припинялися усю ніч. Поліцейські обстежували зарості з ліхтариками, але густий туман ускладнював пошук.

Сьогодні на ранок автомобіль розшукуваного знайшли на узбіччі лісопосадки поблизу лінії розмежування. Поліцейські кинулися у ліс та встигли в останню хвилину. Чоловік у відчаї сидів під деревом і готувався накласти на себе руки.

Правоохоронці заспокоїли людину та переконали не робити непоправних вчинків. Врятованого доставили до відділку, де з ним працювали слідчі та медики.

Як з’ясувалося, чоловік заборгував чималу суму та ще й посварився з дружиною. Це мало не призвело до трагедії, яку, на щастя, вдалося попередити.

Якщо у вас зникла близька людина, звертайтеся до поліції негайно. У цьому разі є всі шанси повернути зниклого живим та неушкодженим.