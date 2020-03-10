Місцевий мешканець через ревнощі жорстоко побив товариша. Фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія сталася 6 березня. Про побиття 37-річного місцевого мешканця правоохоронців сповістили лікарі.

На місці, звідки травмованого чоловіка забрала швидка медична допомога, працювала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що потерпілий запросив до себе в гості знайомих, з якими вживав алкогольні напої. Також через деякий час до нього прийшов його товариш 1985 року народження, нібито для розмови. Між чоловіками виникла сварка, причиною якої стали ревнощі. У ході конфлікту новоприбулий гість схопив молоток та став наносити удари своєму опоненту, після чого втік.

Оперативники встановили особу підозрюваного та розпочали його пошуки. Вже через дві доби його було виявлено на одній з вулиць Маріуполя.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Триває досудове розслідування.