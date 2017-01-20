Четверо друзей проникли на территорию насосной станции и за несколько раз вывезли по частям трансформатор, который летом обеспечивал подачу воды на дачные участки Талаковки и находился в составе механизма работы оросительной системы на самом предприятии. Во время патрулирования наряд группы быстрого реагирования в течение нескольких часов успешно реализовал оперативную информацию, полученную от жителей. Вещественные доказательства изъяты.

Все участники уголовного процесса являются жителями небольшого прифронтового поселка в возрасте от 27 до 42 лет. Ни один из них ранее к ответственности не привлекался.

Товарищи надеялись, что устройство содержит медную составляющую, которая дорого стоит на металоприйомках, однако, разобрав и сняв катушки, поняли, что в основе лежит алюминий. Резали металл с помощью резака, один из мужчин следил, чтобы не было свидетелей, другие потом за несколько раз вывезли похищенное во двор к одному из них. На следующий день то, что стоит, сотни тысяч гривен, сдали всего за 10 000 в пункте приема металла Мариуполя.

Получив сообщение и объезжая территорию обслуживания, экипаж ГБР заметил масляные составляющие похищенного трансформатора. Кроме того, у них уже была информация о возможных личностях злоумышленников. По месту жительства был задержан один из пособников, а спустя считанные часы в полицейское отделение были доставлены и другие участники преступной группы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 «Кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы.