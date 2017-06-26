Четвероногие помощники полицейских приступили к выполнению задач в зоне АТО

В кинологическом центре полиции Донетчины прошла ротация. Сводный отряд пушистого «спецназа», который больше месяца служил в зоне АТО, вернулся домой. Новых 9 служебных собак вместе со своими хозяевами уже обеспечивают правопорядок в регионе.

8 «немцев» и 1 лабрадор приехали из 4-х областей Украины в качестве приданных сил полиции Донетчины. 2 из них натренированные на поиск наркотиков, столько же являются «специалистами» по розыску злоумышленников и без вести пропавших. Однако учитывая специфику региона, большинство владеет навыками по изъятию оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Все собаки распределены между Краматорском, Славянском, Волновахой, Покровском и Мариуполем. Они будут оборонять границы населенных пунктов и спасать жизни их мирных жителей, отыскивая в проезжающих машинах то, что может нанести непоправимый вред.

Все собаки в Донецкой области впервые. Перед своим выходом на службу, «спецназовцы» по традиции прошли тестирование — искали спрятанные запрещенные предметы и вещества. Результаты показали — все как один готовы служить в зоне ведения боевых действий.

Стоит отметить, что почти все служебные псы прошли своеобразный экзамен на профессионализм, обеспечив безопасность гостей со всего мира на Евро, которое прошло в этом году в Киеве.