Чоловiк більше року переховувався від покарання

Наприкінці 2016 року чоловік, скориставшись довірою перехожого, заволодів його телефоном та грошима у розмірі 700 гривень. Поліцейські затримали зловмисника та притягнули до відповідальності. Але, не бажаючи відповідати за злочин, обвинувачений після вироку суду втік та перебував у розшуку.

У жовтні 2016 року 32-річний зловмисник підійшов до перехожого з проханням зателефонувати з мобільного та допомогти грошима на ліки, які терміново потрібно купити родичу. Сказав, що гроші привезуть з хвилини на хвилину, а медикаменти потрібні неагйно. Довірливий чоловік вирішив допомогти невідомому, дав гроші у розмірі 700 гривень та свій мобільний, після цього зловмисник втік.

Розшуковці встановили особу шахрая та затримали його впродовж декількох годин.

За фактом було відкрито кримінальне провадження ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). За рішенням суду зловмиснику було призначено 240 годин виправних робіт.

Аби уникнути покарання, обвинувачений втік та переховувався більше року, вживаючи заходів конспірації. Співробітники карного розшуку Лівобережного відділення поліції розшукали та знову затримали втікача.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.389 ККУ (Ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.