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Чоловік добровільно здав гранатомет та постріли до нього

Опубликовано 07 Май 2018

Мариуполь гранатомет 05.05.18 3Небезпечні предмети маріуполець знайшов у покинутій будівлі та відразу звернувся до поліції. За участі вибухотехніків боєприпаси було вилучено, загрозу знешкоджено.

44-річний місцевий мешканець повідомив поліцейським, що під час пошуку металобрухту знайшов у покинутому будинку прихований гранатомет та боєприпаси ВОГ до нього.

На місце терміново прибули співробітники Кальміуського відділення поліції та вибухотехніки. Знахідка, що становила загрозу, вилучена та направлена на експертизу.

Проводяться слідчо-оперативні заходи щодо встановлення обставин, за яких небезпечні предмети були залишені.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Поліцейські нагадують, що згідно з ч.3 ст.263 Кримінального кодексу України громадяни, які добровільно здали зброю, боєприпаси та вибухівку, звільняються від кримінальної відповідальності.

Закликаємо всіх жителів, які мають інформацію про незаконне зберігання зброї, повідомити про це до найближчого відділення поліції.

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