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Чоловік ховав у себе вдома арсенал зброї часів Другої Світової війни

Опубликовано 15 Авг 2019

4ergtrdhytjПодорожуючи містами України маріуполець займався розкопками місць де відбувалися бойові дії. Всі знайдені боєприпаси, вибухівку  та зброю він тягнув додому. Чоловік навіть не замислювався на яку небезпеку наражає не тільки себе, а ще й своїх рідних. Наразі всю зброю вилучено та направлено на експертизу.

Інформацію про те, що місцевий мешканець зберігає зброю поліцейські отримали завдяки оперативному повідомленню від обачливих жителів. Так, вчора, оперативники та слідчі Центрального відділу поліції провели у будинку мешканця санкціонований обшук.

Всього було знайдено та вилучено: 3 корпуси від гранати «Ф1», предмет схожий на гвинтівку, пістолет-кулемет, кулемет «Дягтерева», пістолет «Браунінг», газовий пістолет, газовий револьвер, 4 стволи до гвинтівки, пів кілограму пороху та понад 200 набоїв різного калібру.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

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