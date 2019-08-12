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Чоловік мало не позбавив життя одного з мешканців Маріуполя

Опубликовано 24 Авг 2019

ножДвоє маріупольців зустріли на вулиці чоловіка, що запропонував їм разом випити алкоголю. Однак під час словесного конфлікту новий  знайомий взяв ножа та вдарив ним кілька разів одного з опонентів. Оперативники Кальміуського відділення поліції протягом кількох годин встановили його особу та вже менш ніж за добу затримали його.

22 серпня о 9 вечора до поліції надійшло повідомлення від медиків, які розповіли що до лікарні було госпіталізовано чоловіка 1974 року народження із трьома ножовими пораненнями.

На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Кальміуського відділення поліції.

Маріуполець перебував без свідомості, однак його товариш розповів правоохоронцям обставини події. З’ясувалося, що чоловіки зустріли на вулиці перехожого, який запропонував їм випити та до того ж взяв пляшку алкоголю.  Аби «відпочити» нові знайомі відправились до місця роботи потерпілого, однак невдовзі між чоловіками виник конфлікт, в ході якого новий знайомий взяв ножа та кілька разів вдарив ним одного з чоловіків. Скоївши злочин зловмисник втік.

Товариш потерпілого та сам потерпілий  знали лише ім’я, яким представився зловмисник. Однак і ця зачіпка допомогла правоохоронцям встановити особу підозрюваного. Оперативники опитували всіх місцевих мешканців, перевіряли камери відеонагляду що були розташовані у прилеглій території та впродовж кількох годин встановили особу ймовірного зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець 1970 року народження. Правоохоронці знайшли його у Центральному районі міста, останній переховувався у родичів. Наразі чоловіка затримано у порядку ст. 208 кримінального процесуального Кодексу України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 , ч .1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на умисне вбивство). Триває досудове розслідування.

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