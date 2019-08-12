Чоловік мало не позбавив життя одного з мешканців Маріуполя

Двоє маріупольців зустріли на вулиці чоловіка, що запропонував їм разом випити алкоголю. Однак під час словесного конфлікту новий знайомий взяв ножа та вдарив ним кілька разів одного з опонентів. Оперативники Кальміуського відділення поліції протягом кількох годин встановили його особу та вже менш ніж за добу затримали його.

22 серпня о 9 вечора до поліції надійшло повідомлення від медиків, які розповіли що до лікарні було госпіталізовано чоловіка 1974 року народження із трьома ножовими пораненнями.

На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Кальміуського відділення поліції.

Маріуполець перебував без свідомості, однак його товариш розповів правоохоронцям обставини події. З’ясувалося, що чоловіки зустріли на вулиці перехожого, який запропонував їм випити та до того ж взяв пляшку алкоголю. Аби «відпочити» нові знайомі відправились до місця роботи потерпілого, однак невдовзі між чоловіками виник конфлікт, в ході якого новий знайомий взяв ножа та кілька разів вдарив ним одного з чоловіків. Скоївши злочин зловмисник втік.

Товариш потерпілого та сам потерпілий знали лише ім’я, яким представився зловмисник. Однак і ця зачіпка допомогла правоохоронцям встановити особу підозрюваного. Оперативники опитували всіх місцевих мешканців, перевіряли камери відеонагляду що були розташовані у прилеглій території та впродовж кількох годин встановили особу ймовірного зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець 1970 року народження. Правоохоронці знайшли його у Центральному районі міста, останній переховувався у родичів. Наразі чоловіка затримано у порядку ст. 208 кримінального процесуального Кодексу України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 , ч .1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на умисне вбивство). Триває досудове розслідування.