Чоловік на смерть збив жінку та поїхав з місця ДТП

Чоловік, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, скоїв наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину. Від отриманих травм потерпіла померла до приїзду швидкої, а водій втік з місця аварії. Аби уникнути відповідальності, чоловік намагався приховати сліди злочину та вдався до засобів конспірації. Не дивлячись на всі вжиті ним заходи, поліцейські впродовж доби затримали підозрюваного на одному з блокпостів.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 30 січня близько 20.45 на бульварі Шевченка у Центральному районі Маріуполя. Водій авто Mercedes-Benz скоїв наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході. Винуватець аварії втік, а 41-річна місцева мешканка від отриманих травм померла.

На місці ДТП працювали слідчі та оперативники обласного главку поліції Донеччини, співробітники Маріупольського районного управління поліції та Управління патрульної поліції. Для встановлення невідомого водія поліцейські розгорнули комплексні розшукові заходи. Орієнтування на авто було надано всім нарядам, до розшуку була залучена громадськість.

У ході оперативних дій вже наступного дня поліцейські затримали підозрюваного у смертельному ДТП на блокпосту, розташованому на Запорізькому шосе. Під час перевірки документів правоохоронці встановили невідповідність техпаспорта з кузовом автомобіля, що викликало підозру. 42-річний водій відмовлявся відповідати, де знаходиться інше авто.

Завдяки широкому поширенню орієнтування на автомобіль у соціальних мережах його місцезнаходження було встановлено.

Виявилося, щоб відвести від себе підозру, чоловік залишив транспортний засіб з пошкодженнями від ДТП у гаражі знайомого, а сам тим часом поїхав до Запоріжжя купувати схоже авто. З метою заплутати слідство зловмисник замінив номерні знаки та повернувся до Маріуполя.

Під час обшуку в автомобілі було виявлено магазин із чотирма газовими набоями, на які він мав дозвіл.

Наразі автомобіль з механічними пошкодженнями від аварії вилучено. Його оглянуто за участі криміналістичної лабораторії. Триває слідство.

Підозрюваному інкримінують ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.