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Чоловік на вулиці витягнув з кишені перехожої мобільний телефон

Опубликовано 19 Сен 2018

кражаВ ході несення служби на одному з місцевих ринків увагу співробітників карного розшуку Центрального відділу поліції привернув невідомий  чоловік, який підозріло себе поводив. Поліцейські почали спостерігати за невідомим.

Через деякий час, вибравши влучний момент, зловмисник поліз до кишені перехожої жінки та витягнув з неї мобільний телефон. Потерпіла  й не помітила пропажі.

Оперативники затримали викрадача на місці. Ним виявився 30-річний мешканець міста Волноваха. Чоловік вже неодноразово притягувався за аналогічні злочини. Телефон буде повернений законній власниці після слідчих дій.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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