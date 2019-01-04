Чоловік накинувся на перехожу та вихопив в неї майно

На лінію 102 зателефонувала мешканка Центрального району та повідомила, що на одній з вулиць на неї напав невідомий, який штовхнув її та вирвав з рук жіночу сумку, в якій знаходилися мобільний телефон, гаманець та ноутбук.

На місце виїхали співробітники слідчо-оперативної групи Центрального відділу поліції.

Оперативники провели комплекс першочергових розшукових заходів: обстежили прилеглу територію, опитали ймовірних свідків події та перевірили місця можливого збуту краденого. Вже через 6 годин поліцейські виявили підозрюваного біля одного з місцевих кафе. Ним виявився 39-річний мешканець селища Нікольське, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Побачивши правоохоронців чоловік викинув мобільний телефон у сніг, але продовжував тримати у руці пакет із краденим ноутбуком. Вже у відділі поліції зловмисник зізнався у скоєному та розповів, як позбувся гаманця та сумки потерпілої.

Речові докази вилучено і після проведення всіх необхідних слідчих дій буде повернуто законній власниці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає від 4 до 6 років позбавлення волі.