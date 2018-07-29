Чоловік намагався вчинити самогубство

28-річний хлопець вже переліз через огорожу мосту та намагався стрибнути вниз. Оперативно відреагувавши, правоохоронці витягнули чоловіка та відвели у безпечне місце.

В ході несення служби на території залізничного вокзалу дільничні офіцери поліції Центрального відділу отримали інформацію від громадян, що невідомий намагається стрибнути з мосту.

Поліцейські негайно кинулися рятувати життя маріупольця та вже через хвилину знаходилися біля нього.

В той момент поряд з громадянином знаходилися небайдужі мешканці. Коли чоловік відволікся, поліцейські витягнули його на інший бік огорожі мосту.

Як з’ясувалося, 28 річний місцевий мешканець хотів піти з життя, через сварку з дружиною.

Надалі чоловіка відвезли у лікарню, де з ним будуть працювати кваліфіковані психологи.