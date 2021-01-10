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Чоловік наніс ножове поранення колишній співмешканці

Опубликовано 26 Янв 2021

ножПід час застілля між чоловіком та жінкою виник конфлікт. Схопивши ніж,зловмисник вдарив ним опонентку. Правоохоронці затримали фігуранта, розпочато досудове розслідування.

Подія сталася 23 січня у Лівобережному районі Маріуполя. Близько 05.30 до поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що із ножовим пораненням госпіталізовано 37-річну жінку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. В ході опитування свідків події правоохоронці встановили, що поранення жінці спричинив її колишній співмешканець, який напередодні приходив до потерпілої у гості.

Оперативники розшукали 47-річного фігуранта, який раніше був засуджений за вчинення майнових та наркозлочинів.

Останнього затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

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