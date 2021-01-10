Чоловік наніс ножове поранення колишній співмешканці

Під час застілля між чоловіком та жінкою виник конфлікт. Схопивши ніж,зловмисник вдарив ним опонентку. Правоохоронці затримали фігуранта, розпочато досудове розслідування.

Подія сталася 23 січня у Лівобережному районі Маріуполя. Близько 05.30 до поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що із ножовим пораненням госпіталізовано 37-річну жінку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. В ході опитування свідків події правоохоронці встановили, що поранення жінці спричинив її колишній співмешканець, який напередодні приходив до потерпілої у гості.

Оперативники розшукали 47-річного фігуранта, який раніше був засуджений за вчинення майнових та наркозлочинів.

Останнього затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.