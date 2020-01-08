Чоловік наніс ножове поранення місцевому мешканцю

Поліцейські затримали зловмисника, а його опонента госпіталізовано. Тривають першочергові слідчі дії. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Повідомлення про злочин надійшло до чергової частини поліції вчора, 7січня, близько 16.00.

Виїхавши за вказаною адресою, у під’їзді будинку оперативники разом з патрульними поліцейськими затримали 38-річного маріупольчаніна, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за замах на вбивство.

З’ясувалося, що чоловіки разом вживали алкогольні напої, після чого розв’язався конфлікт. Під час сварки зловмисник схопив ніж та вдари ним декілька разів знайомого у грудину.

Наразі 33– річний потерпілий знаходиться у міській лікарні, а його нападник затриманий у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.