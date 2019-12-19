Чоловік напав на жінку на зупинці громадського транспорту: вихопив сумку та втік. Поліцейські оперативно встановили особу підозрюваного та затримали його. Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.

Злочин був скоєний близько 20.00. Упевнившись у відсутності свідків, зловмисник заволодів особистими речами потерпілої.

Розшук грабіжника одразу розпочали оперативника Центрального відділу поліції, маючи «на руках» мінімум інформації про нападника. За кілька годин поліцейські затримали підозрюваного. Ним виявився раніше засуджений за вчинення майнових злочинів 34-річний місцевий мешканець.

Наразі слідчими Центрального відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури №1 фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство.