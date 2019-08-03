Чоловік не займається вихованням 12-річного сина

Через неконтрольованість з боку батька, підліток час від часу порушує закон: то залізе до сусідки у будинок, то вкраде мобільний телефон. Правоохоронці розуміють, що чоловікові можливо тяжко самому виховувати сина, але батьки повинні бути уважнішими до дітей, цікавитися їхніми захопленнями та навчати не порушувати закон.

Наразі, аби вирішити проблему хлопця відправлено на проходження адаптації до одного з дитячих центрів. Також допомогу буде надано батькові, аби він налагодив відносини із сином та мав змогу впливати на нього.

12-річний підліток живе разом із батьком та бабусею. Однак хлопець не прислухається ні до кого з дорослих та час від часу порушує закон. Інспектори ювенальної превенції Лівобережного відділення поліції вже неодноразово проводили профілактичні бесіди із хлопцем, однак дитина продовжує вплутуватись у неприємності.

Відносно батька було складено адміністративний протокол за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей». Також, було прийнято рішення відправити хлопця на проходження адаптації до дитячого центру, де кваліфіковані вихователі допоможуть підліткові виправитися.