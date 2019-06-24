Чоловік обкрадав номери відпочиваючих

Чоловік відкривав лише незамкнуті двері та завжди діяв вночі, коли відпочивальники вже спали. Оперативники встановили прикмети підозрюваного протягом години та вже незабаром затримали.

Із заявою про крадіжку до поліції звернулася відпочивальниця місцевого пансіонату. Жінка розповіла, що вночі з її кімнати хтось вкрав мобільний телефон, гроші та фотоапарат.

На місце було спрямовано оперативників та співробітників сектору реагування патрульної поліції Мангушського відділення поліції. Поліцейські прослідкували прилеглу територію та знайшли свідків, які надали прикмети підозрюваного чоловіка. Вже протягом кількох годин зловмисника було знайдено. Ним виявився раніше засуджений маріуполець, 1993 року народження.

Чоловік дав свідчення відносно 3 аналогічних злочинів, які вчинив на території курортного селища та надалі перевіряється поліцейськими на причетність до інших.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3, ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Триває досудове розслідування.

Поліція закликає місцевих мешканців не залишати відчиненими двері та вікна у квартирах, будівлях та прийняти усі можливі заходи щодо того, аби сторонні особи не мали змоги проникнути у ваші приватні володіння (квартири, будівлі, гаражі, підсобні приміщення).