Чоловiк ограбував маріупольця в Новорічний день

До поліції звернувся маріуполець, який розповів, що на початку січня, на одній з зупинок громадського транспорту невідомий чоловік вихопив в нього мобільний телефон, гроші, документи та одразу втік.

Оперативники Центрального відділу поліції опитали потерпілого, прослідкували прилеглу територію та знайшли свідків події. Так, протягом кількох годин розшукових заходів підозрюваного у злочині було затримано.

Ним виявився раніше засуджений 36-річний мешканець. Під час проведення поверхневого огляду у підозрюваного було знайдено викрадені документи. Чужий мобільний пристрій в свою чергу чоловік встиг збуди, а гроші витратити.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.