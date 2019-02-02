Чоловік під приводом «подзвонити» привласнив чужий мобільний телефон

По допомогу до поліції звернулася мешканка Кальміуського району, яка повідомила, що декілька годин тому, на одній з вулиць міста її знайомий попросив в неї мобільний телефон аби зателефонувати, але так його і не повернув.

На місце було спрямовано дільничних офіцерів Кальміуського відділення поліції. В ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець, який місяць тому звільнився з місць позбавлення волі.

Як виявилось, правопорушник попросив у маріупольчанки телефон, аби зателефонувати комусь із родичів. Коли довірлива жінка віддала аферисту пристрій, той відразу втік та відніс чужу річ до ломбарду. Маріупольчанка декілька годин чекала на повернення знайомого, але все ж таки звернулась до поліції.

Речовий доказ вилучено та незабаром буде повернуто власниці. Поліція нагадує, будьте уважними та не давайте свої особисті речі незнайомцям.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (Шахрайство). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.