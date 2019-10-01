Чоловік під виглядом пацієнта медзакладів викрадав чужі мобільні телефони

Чоловік «обчищав» палати лікарень де були відсутні паціенти. Здобутками ставали залишені на тумбочках мобільні пристої. Наразі встановлено його причетність до 2 аналогічних злочинів, однак останній перевіряється на причетність до ще кількох епізодів.

До Центрального відділу поліції надійшло повідомлення, що на території одного з медичних закладів Маріуполя, в кількох пацієнтів вкрали майно.

Пошуками зловмисника одразу зайнялися оперативники Центрального відділу поліції, які впродовж кількох днів розшукали підозрюваного.

Ним виявився раніше засуджений за вчинення майнових злочинів місцевий мешканець 1966 року народження.

Зі слів чоловіка, він заходив до лікувальних закладів під виглядом паціента, та запевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає вчиняв крадіжки: заходив у палати та забирав цінне майно, яке інші громадяни залишали на своїх тумбочках.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.