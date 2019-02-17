Чоловік підозрюється у скоєнні 12 крадіжок

За словами затриманого, він вскрив понад 40 автомобілів, з яких вкрав акумуляторні батареї та інструменти. Досудове слідство триває, правоохоронці перевіряють надану чоловіком інформацію.

Чоловік скоював злочини впродовж 3 місяців. Так, вночі він відправлявся гуляти дворами Кальміуського та Центрального районів та шукав припарковані автомобілі, які відкривав спеціальним ключем. Здобувши цінні акумулятори або інструменти 34-річний луганчанин збував їх на ринку або відносив до пунктів прийому металобрухту.

Затримали зловмисника оперативники Кальміуського відділення поліції. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків.

За фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України ( За такі дії санкцією статті передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 3-х років) та за ч. 3, ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України (Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років).