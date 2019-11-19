Чоловік підвозив свого знайомого, після чого той його пограбував

Отримавши прикмети зловмисника, на пошук було орієнтовано оперативників Центрального відділу поліції. Через пів години поліцейські встановили місцезнаходження підозрюваного.

Учора, 19 листопада, із повідомленням про напад до поліції звернувся мешканець селища Нікольське. Чоловік розповів, що підвозив на своєму автомобілі свого знайомого. Погрожуючи ножем , той забрав у нього всі кошти.

Оперативники Центрального відділу поліції вже за пів години за прикметами виявили зловмисника. Ним виявився раніше засуджений за вчинення майнових злочинів та злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, чоловік 1987 року народження.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Наразі триває досудове розслідування.