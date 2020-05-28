Чоловік погрожував співробітникам поліції зброєю

На лінію 102 зателефонував нетверезий мешканець та повідомив, що в нього є вогнепальна зброя. На виклик прибув наряд сектору реагування патрульної поліції. Чоловік направив на правоохоронців пістолет та здійснив кілька пострілів. На щастя, магазину у пістолеті не було, поліцейські швидко затримали зловмисника та доставили до відділення поліції.

31 травня, о 06:02 годині ранку до чергової частини Мангушського відділення поліції надійшло повідомлення, що місцевий житель має вогнепальну зброю та перебуває у нетверезому стані.

На виклик було спрямовано співробітників сектору реагування патрульної поліції Мангушського відділення.

Прибувши на місце менш ніж за 10 хвилин, поліцейські зустріли чоловіка біля будинку. Побачивши співробітників поліції зловмисник направив на них пістолет та декілька разів натиснув на курок. Поліцейські звернулися до останнього із законною вимогою покласти зброю, однак той не реагував. Правоохоронці затримали громадянина та доставили до відділення поліції.

Пістолет, попередньо травматичної дії, правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

За погрозу зброєю поліцейським слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.