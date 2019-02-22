Последние новости

Чоловік пошкодив металевий каркас агітаційної палатки та перевернув стіл

Опубликовано 25 Фев 2019

полицияПовідомлення про хуліганські дії невідомого надійшло вчора близько 10-ї ранку від волонтера, який чергував у наметі. Заявник повідомив, що чоловік почав трощити агітаційну палатку одного з кандидатів в президенти України.

Патрульні поліцейські затримали зловмисника та доставили до Кальміуського відділення поліції для встановлення повних обставин події. Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України.

З початку поточного року до Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян зареєстровано 112подій, пов’язаних з виборчим процесом. Лише за минулу добу надійшло 7 таких повідомлень. За всіма фактами проводиться ретельна перевірка.

З початку передвиборчого процесу розпочато 5 кримінальних проваджень щодо порушення виборчого законодавства. З них по двох прийнято рішення в порядку ч.1 п.2 ст. 284 (Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи) Кримінального процесуального кодексу України. За двома фактами хуліганства в Маріуполі триває досудове розслідування, в Селидовому – за ст.160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України.

5 адміністративних матеріалів щодо порушення передвиборчої агітації спрямовані до суду за ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск). Кодексу України про адміністративні порушення.

Похожие сообщения

Возле жилого дома нашли противотанковую мину

Опубликовано 26 Фев 2019

З гаража вилучено арсенал зі зброєю, в тому числі викраденої

Опубликовано 25 Фев 2019

Кінологічному центру поліції Донецької області – два роки

Опубликовано 22 Фев 2019

У Маріуполі ліквідовано наркопритон

Опубликовано 22 Фев 2019

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-