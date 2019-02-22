Чоловік пошкодив металевий каркас агітаційної палатки та перевернув стіл

Повідомлення про хуліганські дії невідомого надійшло вчора близько 10-ї ранку від волонтера, який чергував у наметі. Заявник повідомив, що чоловік почав трощити агітаційну палатку одного з кандидатів в президенти України.

Патрульні поліцейські затримали зловмисника та доставили до Кальміуського відділення поліції для встановлення повних обставин події. Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України.

З початку поточного року до Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян зареєстровано 112подій, пов’язаних з виборчим процесом. Лише за минулу добу надійшло 7 таких повідомлень. За всіма фактами проводиться ретельна перевірка.

З початку передвиборчого процесу розпочато 5 кримінальних проваджень щодо порушення виборчого законодавства. З них по двох прийнято рішення в порядку ч.1 п.2 ст. 284 (Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи) Кримінального процесуального кодексу України. За двома фактами хуліганства в Маріуполі триває досудове розслідування, в Селидовому – за ст.160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України.

5 адміністративних матеріалів щодо порушення передвиборчої агітації спрямовані до суду за ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск). Кодексу України про адміністративні порушення.