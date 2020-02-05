Чоловік потрапила під електропотяг

Під колеса локомотива потрапив мешканець Маріуполя, який переходив залізничну колію перед самим наближенням потяга. Чоловік помер на місці.

Минулого дня о 16.43 на під’їзді до станції «Сартана» електропотяг сполученням «Маріуполь-Київ» скоїв наїзд на чоловіка. Пішохід стояв перед колією, а при наближенні потяга на 20-30 метрів до нього почав переходити рейки, не реагуючи на попереджувальні звукові та світлові сигнали. У результаті отримав травми, не сумісні з життям, та загинув на місці. Встановлено, що загиблий – мешканець Маріуполя 1963 року народження.

На місці події працювали слідчі, наряд патрульної поліції та судово-медичний експерт.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту» Кримінального кодексу України.