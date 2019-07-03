Чоловік позбавив життя 37-річного маріупольця

Вчора, близько 6 години ранку до поліції надійшло повідомлення, що на території пляжу у Приморському районі виявлено тіло чоловіка. Оглянувши місце події та саму жертву поліцейським стало зрозуміло що чоловік помер внаслідок отримання тяжкого тілесного ушкодження, отже оперативники почали невідкладний розшук підозрюваного у його скоєнні.

На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Приморського відділення поліції та оперативників ГУНП в Донецькій області.

Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився місцевий мешканець, 1982 року народження. На тілі чоловіка були тілесні ушкодження, тому, правоохоронці невідкладно почали розшук зловмисника, який міг вчинити даний злочин. Оперативники відпрацювали всю прилеглу територію, опитали місцевих жителів, перехожих та вже впродовж кількох годин вийшли на «слід» підозрюваного.

Ним виявився раніше засуджений за вчинення майнового злочину мешканець Волноваського району, хлопець 2001 року народження. На час затримання останній знаходився у комп’ютерному клубі та навіть не підозрював, що його шукала поліція.

Як виявилось, зловмисник із скляною пляшкою накинувся на «жертву» десь на початку 5 години ранку. Від удару маріуполець впав та розбив собі голову об каміння. Приводом для нападу став мобільний телефон, який зловмисник забрав собі після того, як потерпілий впав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.