Чоловік позбавив життя свою співмешканку

Між цивільним подружжям виникла сварка, яка призвела до трагічних наслідків – від нанесених чоловіком побоїв жінка померла. Наразі тривають слідчі дії. На фігуранта очікує позбавлення волі на строк до 10 років.

13 березня місцевий житель Маріуполя повідомив до поліції про смерть своєї співмешканки. Як з’ясували правоохоронці, подія сталася в одній з квартир Лівобережного району. Під час святкування родинного свята між співмешканцями, що вживали алкогольні напої, виникла сварка.

У ході конфлікту 46-річний чоловік став бити свою 45-річну цивільну дружину руками та ногами. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла. Зрозумівши, що за вбивство на нього чекає покарання, зловмисник вирішив приховати свою безпосередню участь у вчиненні злочину та сам зателефонував до поліції. Справжню причину смерті загиблої було встановлено під час проведення судмедекспертизи.

Наразі за фактом злочину відрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.

Вирішується питання щодо повідомлення громадянину про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.