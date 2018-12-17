Чоловік розбив вікно та обiкрав господарiв будинку на 22 тисячі гривень

Поки господарів будинку не було вдома, чоловік розбив вікно та потрапив у приміщення з якого вкрав речі вартістю у 22 тисячі гривень.

До Мангушського відділення поліції зателефонував мешканець селища Юр’ївка, який повідомив, що зі слів його сусідів в його дачному будинку перебуває невідомий.

За вказаною адресою було спрямовано співробітників карного розшуку Мангушського відділення поліції.

Під час огляду домоволодіння поліцейські виявили у помешканні невідомого чоловіка.

Ним виявився 42-річний мешканець Покровська, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Як виявилося, декілька днів тому зловмисник розбив вікно чужого будинку та виніс з нього 4 шини та сушарку для речей, які збув місцевим мешканцям. Цього ж разу чоловік теж мав на меті вкрасти з будинку цінне майно.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3, ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України.