Чоловік розрахувався у кафе сувенірною купюрою

Зловмисник придбав сувенірну купюру «500 гривень» та розрахувався нею за каву. Скориставшись неуважністю продавця він отримав здачу — справжні гроші. Оперативники Центрального відділу поліції викрили та розшукали підозрюваного у шахрайстві протягом декількох годин.

Подія сталася у одному з закладів громадського харчування в Центральному районі Маріуполя.

Адміністратор кафе розповіла, що невідомий чоловік розрахувався за придбані дві чашки кави сувенірними купюрами.

Оперативники відпрацювали записи з камер відеоспостереження, що знаходилися у закладі та виявили підозрюваного чоловіка, що був у медичній масці. Проведеними розшуковими заходами впродовж кількох годин поліцейські встановили його особу та розшукали. Ним виявися раніше засуджений за скоєння аналогічних злочинів місцевий мешканець, 1988 року народження.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Поліція закликає громадян бути уважними та перевіряти купюри. В разі виявлення шахрайства одразу звертайтеся на лінію 102 або до найближчого відділення поліції.