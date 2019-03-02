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Чоловік сховав наркотик у пачку з макаронами

Опубликовано 06 Мар 2019

2Аби поліцейські не знайшли наркотик, 22-річний чоловік сховав його у пачку з макаронами. На щастя, нарколюбителю не вдалося замаскувати заборонені речовини — правоохоронці їх вилучили.

Під час несення служби у складі бронегрупи увагу бійців роти особливого призначення поліції привернув перхожий чоловік, який мав при собі підозрілий пакет. В рамках повноважень спецпризначенці перевірили його документи та провели поверхневий огляд. Так, в пакеті маріупольця 1997 року народження було виявлено пакунок з макаронними виробами, в середині якого знаходились згортки невідомого походження.

На місце було викликано слідчо-операвтивну групу Лівобережного відділення поліції.

Оглянувши пакунок поліцейські виявили в ньому 4 згортки канабісу. Наразі все вилучене спрямованона експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією  за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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