Чоловік систематично вчиняв сімейне насильство відносно своєї жінки

Коли на виклик потерпілої виїхали поліцейські мобільної групи з реагування на повідомлення про домашнє насильство, агресор пригрозив вбити себе, взявши до рук ніж.

Днями мобільна група з реагування на повідомлення про домашнє насильство отримала виклик до одного з селищ Кальміуського району. Прибувши на місце, правоохоронців зустріла налякана жінка, яку бив та принижував чоловік. Зловмисник не чекав гостей та взявши до рук ножа пригрозив вкоротити собі віку, якщо поліція не припинить втручатися у сімейний конфлікт.

Поліцейські поліції менш ніж за годину вмовили кривдника заспокоїтися та покласти холодну зброю. Агресія чоловіка не викликала сумніву про серйозні наміри тому, діючи рішуче та використавши всі знання з психології, за допомоги діалогу правоохоронцям вдалося уникнути трагічних наслідків.

З’ясувалося, що 47-річний чоловік вже неодноразово підіймав руку на свою дружину та словесно її принижував.

Аби захистити жінку поліцейські винесли у відношенні кривдника тимчасовий заборонний припис, який не дозволяє йому знаходитися в одному помешканні з постраждалою та контактувати з нею у будь-який спосіб. За дотриманням цих вимог наглядають поліцейські: кожного дня вони приїздять до жінки та перевіряють, чи все у неї добре, чи не з’являвся та не ображав її чоловік.

Також, за вчинення домашнього насильства у відношенні маріупольця було складено адміністративний протокол, який направлено на розгляд до суду.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо ви відчуваєте, що вдома вас занадто контролюють чи обмежують вашу свободу, принижують та позбавляють права приймати самостійні фінансові рішення, шантажують дітьми або завдають вам фізичної шкоди – дзвоніть у поліцію за номером «102».

В жодному разі не замовчуйте такі випадки та не соромтеся про них розповісти. Своєчасне повідомлення у поліцію може попередити страшні наслідки, яких ви навіть не очікували.