Чоловік спровокував вибух у одній з квартир в Маріуполі

Відповідно до висновків правоохоронців джерелом вибуху став запал гранати, який винаймач оселі встановив на дверній ручці замість замку. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

27 липня о пів на 12 годину ранку , до поліції зателефонували місцеві мешканці, які повідомили, що у одній з квартир місцевої багатоповерхівки у Центральному районі пролунав вибух.

На місце було негайно спрямовано слідчо-оперативну групу Центрального відділу поліції та вибухотехнічну службу ГУНП в Донецькій області.

У вказаній квартирі поліцейські виявили осколки та частини від розірваного запалу. Наразі вони вилучені для експертизи.

На час вибуху у квартирі нікого не було. Та як виявилось, у ній мешкав квартирант. Розгорнувши комплекс розшукових заходів оперативники Центрального відділу поліції впродовж кількох годин встановили чоловіка. Ним виявився раніше засуджений місцевий мешканець 1986 року народження. Чоловік зізнався, що самостійно виготовив вибуховий пристрій та встановив його на вході до винайманої квартири замість замку, мотивуючи це тим, що двері квартири де він мешкає не зачиняються.

За фактом відкрито кримінальні провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 , ч .1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на умисне вбивство) та за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.