Чоловік та жінка відібрали у літнього чоловіка мобільний телефон та гроші

У Центральному районі на лінію «102» звернувся 64-річний чоловік, який повідомив, що на одній з зупинок громадського транспорту на нього напали 2 невідомих та погрожуючи ножем відібрали в нього телефон та 1500 гривень.

На адресу виїхали співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції.

Поліцейські опитали ймовірних свідків, перевірили місця ймовірного збуту викраденого, обшукали прилеглу територію. Та вже впродовж доби встановили та затримали зловмисників. Ними виявилися 34-річний місцевий мешканець та його 40-річна співмешканка.

Речові докази вилучені та після проведення необхідних слідчих дій будуть повернуті законному власникові.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.