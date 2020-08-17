Чоловік у шапці та штучній бороді стріляв у співробітника охорони комбінату

Чоловік у шапці та штучній бороді «Діда Мороза» здійснив кілька пострілів у 58-річного маріупольця, який перебував на роботі. Поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення підозрюваного. Просимо відгукнутися свідків.

Подія сталася вчора, 17 серпня, об 11:30 на території комбінату у Кальміуському районі. Невідомий чоловік здійснив 5 пострілів у бік місцевого мешканця 1962 року народження, після чого втік з місця злочину. У постраждалого влучило декілька куль, із травмами його госпіталізували до лікарні.

На пошуки зловмисника орієнтовано весь особовий склад поліції. Наразі правоохоронці опитали всіх свідків події, вилучили записи з камер відеоспостереження, здійснили огляд місця події та вилучили речові докази.

Призначено ряд експертиз. Попередня кваліфікація події – ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України(Замах на умисне вбивство). Поліцейські звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу правопорушника.

Зловмисник був одягнений у штани сірого кольору, спортивну кофту синього кольору та мав при собі пакет темних кольорів з малюнком жовтих квітів у вазі. Також, на ньому була штучна борода та шапка «Діда Мороза». Шапку було знайдено неподалік місця злочину.

Якщо у цей час ви перебували неподалік від місця злочину або маєте інформацію, яка допоможе в його розкритті, повідомте про це до поліції за номером 102.