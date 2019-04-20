Чоловік «вбив» людину та «замінував» два вокзали

Маріуполець притягується до кримінальної відповідальності за низку завідомо неправдивих заяв до поліції. Спочатку він повідомив, що вбив людину, а коли його затримали для перевірки — що замінував залізничний та автовокзали. Поліція обстежила територію, вибухових предметів не виявлено. Лжемінеру загрожує до 6 років позбавлення волі.

Вчора, 24 квітня, близько 20.00 на лінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка, який заявив, що вбив людину. На місце прибула слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції та патрульні поліцейські. 39-річний заявник знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння та, як з’ясували правоохоронці, нікого не вбивав.

Чоловік також повідомив, що у заклав вибухівку на центральній автостанції та залізничному вокзалі. Обидва були негайно було оточено поліцією, яка забезпечувала охорону місця події. Увесь персонал та пасажирів евакуювали.

На місці працювали поліцейські вибухотехніки та кінологи, а також рятувальники та інші екстрені служби.

Приміщення вокзалів та прилеглу територію було ретельно обстежено. Інформація по загрозу вибуху не підтвердилася, жодних вибухових пристроїв знайдено не було.

Вже приблизно через 40 хвилин вокзали продовжили свою роботу. Зловмисник, в результаті дій якого було порушено діяльністьтранспортних підприємств, затриманий.

Чоловік має судимість за грабіж, а також потрапляв у поле зору поліції через неправдиві повідомлення.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.